Курс биткоина к доллару вновь обновил исторический максимум

Курс биткоина к доллару в среду вновь обновил исторический максимум и превысил психологическую отметку в 1,7 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов, передает Прайм.

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Сегодня утром стоимость биткоина на торгах электронной биржи Kraken опускалась на 1,08%, до 1703,10 доллара за один биткоин. Ранее в ходе торгов пара поднялась до исторического максимума в 1730 долларов.

Как отмечает газета Time, росту курса биткоина к доллару способствует увеличение спроса на безопасные активы. "Некоторые наблюдатели рынка указали на макроэкономическую неопределенность в таких регионах, как Европа, где судьба Европейского союза казалась неопределенной, например, при президентских выборах во Франции", - приводит издание слова аналитика по CoinDesk Чарльза Боварда.

Другие аналитики отметили, что стоимость биткоинов повысилась после того, как в прошлом месяце Япония приняла решение признать его законным способом оплаты. "Подобные утверждения помогают легитимизировать биткоины, и укрепляют криптовалюту как средство обмена", - сказал Бовард.