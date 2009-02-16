Инфляцию и курс определит решение об эмиссии гривни

Динамику показателя инфляции и курса национальной валюты будут определять политические факторы, в частности, возможное решение о финансировании дефицита Государственного бюджета за счет эмиссии гривни.

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказал исполнительный директор центра «CASE-Украина» Дмитрий БОЯРЧУК.

«По инфляции и по курсу здесь все зависит не столько от экономических факторов, сколько от политических факторов. То есть, если будет принято решение финансировать дефицит бюджета за счет эмиссии, то и инфляция, и девальвация будут зависеть от объемов этой эмиссии и от психологического восприятия населением этого процесса» - сказал Д.БОЯРЧУК.

Он сообщил, что согласно прогнозу центра «CASE-Украина», инфляция по итогам 2009 года составит 16,6%, а среднегодовой курс гривни будет колебаться в пределах 8-9 грн./долл. При этом данный прогноз не учитывает возможных стрессов помимо существующих, в частности, покрытие дефицита Госбюджета путем эмиссии гривни.

«Есть большой риск, что возникнут другие моменты. Если мы говорим об экономических параметрах, то этого было бы достаточно (данные прогнозные значения были бы актуальны – УНИАН), то есть если мы допускаем, что Нацбанк и дальше будет вливать средства для того, чтобы удержать гривню. Но все равно будет происходить давление на девальвацию, и Нацбанк может понемногу отпускать гривню. Но есть несколько моментов, которые будут играть более значительную роль» - отметил Д.БОЯРЧУК.

Он подчеркнул, что, боясь общественных беспорядков, которые могут возникнуть из-за задержек выплат пенсий и зарплат бюджетникам, правительство будет вынуждено латать дыры в Госбюджете за счет эмиссии, это же касается и выполнения обязательств по газовому контракту.

«Во-первых, это социальное давление, потому что если по результатам января бюджет каким-то чудом был выполнен, то в феврале-марте уже начнет накапливаться задолженность и по пенсиям, и по зарплатам бюджетникам, и в данной ситуации, скорее всего, когда начнутся массовые демонстрации, наш премьер подойдет к Президенту и главе НБУ и предложит им любезно напечатать денег, чтобы не было обострения социального напряжения. Та же ситуация с погашением Нафтогазом своих обязательств перед Газпромом» - сообщил БОЯРЧУК.

По его мнению, если все же будет принято решение об эмиссии, то гривню может ожидать неконтролируемая девальвация.

«Скорее всего, в какой-то момент экономически обоснованные 8-9 грн. долл. на этот год станут политически необоснованными, и там уже процесс девальвации трудно будет представить, потому что он выйдет из-под контроля» - считает эксперт.