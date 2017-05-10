Две трети конфискованных "денег Януковича" можно использовать только после внесения изменений в бюджет – Минфин

Конфискованные средства окружения экс-президента Украины Виктора Януковича в размере 1,1 млрд долл., что составляет около 30 млрд в гривневом эквиваленте по текущему курсу Национального банка Украины, перечислены на счет Государственного казначейства, однако поступления свыше плана могут быть использованы только после внесения изменений в Закон о государственном бюджете.

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Как сообщается на сайте Министерства финансов Украины, в госбюджете на 2017 год поступления от спецконфискации предусмотрены в размере 11,5 млрд грн и четко указано, что эти средства будут направлены на оборону и безопасность, поддержку агропроизводителей, социально-экономическое развитие регионов, Фонд регионального развития и т.п.

«Превышение свыше 11,5 млрд грн засчитывается, однако может быть использовано только после внесения изменений в Закон о государственном бюджете. Средства от конфискации, которые являются разовым поступлением, имеют определенные ограничения в соответствии с бюджетным законодательством, и могут быть использованы исключительно для разовых расходов», - говорится в сообщении.

Минфин также отметил, что облигации, арестованные на счетах ряда нерезидентов, имели различные сроки погашения. До конца 2016 года все выпуски, кроме одного размером 200 млн долл., были погашены, и средства были зачислены на счета. Таким образом, сумма в 1,1 млрд долл. включает как тело, так и начисленные проценты.

В то же время, Минфин пояснил, что обсуждаемая при формировании законопроекта о спецконфискации в 2015-2016 годы сумма в размере 1,5 млрд долл. включала облигации и средства на счетах как в «Ощадбанке», так и в «Укргазбанке».

Как сообщал УНИАН, 28 апреля секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов и генеральный прокурор Юрий Луценко заявили о вступлении в законную силу решения суда о зачислении в госбюджет 1,5 млрд долларов, арестованных на счетах Януковича и его окружения.

Впоследствии, 3 мая, пресс-служба президента Украины Петра Порошенко сообщила, что конфискованные средства в размере 1,1 млрд долл. зачислены на счета Государственной казначейской службы.

Служба финансового мониторинга Украины выявила 42 компании-нерезидента, близкие к экс-президенту Виктору Януковичу, и заблокировала на счетах 19 таких компаний 1,5 млрд долл. в июне 2014 года.