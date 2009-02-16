ЕБРР выделил Украине грант в 135 млн. евро

Европейский банк реконструкции и развития выделил Украине грант в помощь в размере 135 млн. евро для реализации программы строительство саркофага на Чернобыльской АЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, соглашение о выделении средств было подписано сегодня в Киеве президентом ЕБРР Томасом МИРОВЫМ и премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

По словам премьер-министра Украины, строительство саркофага на Чернобыльской АЭС является стратегическим приоритетом в Украине, и эта сумма, которая эквивалентна 1,35 млрд. грн., позволит активизировать это строительство.

«Это большая сумма, которая сдвинет вопрос вперед», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она поблагодарила ЕБРР за быструю реакцию на просьбу Украины. «Я хочу поблагодарить Вас за то, что Вы лично и ЕБРР мгновенно отреагировали на предложение правительства сотрудничать по укреплению энергоэффективности и развитию энергетики в Украине в 2009-2010 годах», - сказала премьер-министр, обращаясь к президенту ЕБРР Томасу МИРОВУ.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что план совместных действий в этом направлении будет обсужден сегодня.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО высказала надежду на помощь ЕБРР в поддержке финансового сектора Украины. «Сейчас это наиболее актуальная программа, которую нам нужно совместно выполнять», - сказала премьер, отметив, что в финансовой поддержке нуждается и реальный сектор экономики.

В свою очередь Т.МИРОВ подчеркнул то, что между Украиной и ЕБРР существует долгосрочное и продуктивное сотрудничество, что позволило предоставить Украине помощь в размере около 4 млрд. евро.

Т.МИРОВ подчеркнул, что сегодняшние переговоры проходят в сложные времена финансового кризиса и банк готов оказывать Украине помощь для преодоления последствий этого кризиса. «Мы очень хотели бы поговорить с Вами о том, что мы могли бы сделать совместно, чтобы помочь Украине преодолеть тяжелые последствия кризиса», - сказал Т.МИРОВ.

Как сообщал УНИАН, по информации Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, летом 2009 года будут завершены проектировочные работы, и начнется строительство саркофага над четвертым реактором Чернобыльской АЭС.