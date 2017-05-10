"ПриватБанк" подпишет договор с консорциумом во главе с "Ротшильд" для реструктуризации кредитов

Национализированный «ПриватБанк» намерен в мае подписать договор с консорциумом международных компаний во главе с Rothschild&Co («Ротшильд») относительно переговоров о реструктуризации кредитов бывших владельцев финучреждения.

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Об этом сообщила УНИАН пресс-служба банка со ссылкой на соответствующее решение наблюдательного совета, согласно которому в консорциум компаний войдут «Ротшильд», «Эрнст энд Янг» и «Финпоинт».

Банк напомнил, что обязательство назначения правительством Украины до конца апреля 2017 года международно признанной компании для проведения переговоров о реструктуризации предусмотрено Меморандумом об экономической и финансовой политике между Украиной и Международным валютным фондом.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 18 декабря 2016 года принял решение национализировать крупнейший банк Украины «ПриватБанк» (г. Днепр), руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны.

Для докапитализации «ПриватБанка» правительство выпустило облигации внутреннего госзайма на 117 млрд грн, при этом бумаги на 25,8 млрд грн Нацбанк выкупил в конце декабря, еще на 1,4 млрд грн – в январе текущего года.