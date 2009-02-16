Подготовка к Евро-2012 обойдется Польше вдвое дороже, чем Украине

Общая стоимость проектов, связанных с подготовкой Польши к проведению Чемпионата Европы по футболу 2012 года, составляет почти 30 млрд. долларов, что практически вдвое больше, чем в Украине.

Об этом свидетельствуют данные консалтинговой компании PMR, сообщает РАР.

По данным последнего отчета компании, которая специализируется на восточноевропейских рынках, около 15 млрд. долларов в Польше будут израсходованы на строительство дорог.

Компания отмечает, что в этом году в Польше станут известны победители большинства тендеров по Евро-2012, а с 2010 года в стране можно ожидать ускорения экономического роста за счет реализации строительных проектов к чемпионату.

По данным PMR, 71% из 250 крупнейших польских строительных фирм рассчитывают выполнять работы по контрактам с Евро-2012.

Эксперты компании замечают, что Украина опережает Польшу в строительстве стадионов, но может иметь проблемы со своевременной модернизацией аэропортов, дорог и строительством гостиниц из-за неопределенности источников финансирования в условиях кризиса.