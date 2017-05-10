Официально: обязанности главы Нацбанка с 11 мая будет исполнять Смолий

Продолжение: Порошенко наконец-то нашел замену Гонтаревой

У главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой сегодня, 10 мая, последний рабочий день на посту, и ее обязанности с 11 мая до назначения нового руководителя НБУ будет исполнять первый заместитель главы Яков Смолий.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НБУ.

"Валерия Гонтарева полностью оставляет профессиональные дела в Национальном банке и уходит в вынужденный отпуск, пока Верховная Рада Украины не примет решение об ее отставке", - отмечается в сообщении.

При этом Нацбанк подчеркнул, что Гонтарева готова отчитаться в Верховной Раде перед своим увольнением, как того требует процедура увольнения с должности главы НБУ, по приглашению парламента.

Регулятор также напомнил, что в рамках законодательства решение об отставке главы НБУ принимает президент Украины, а утверждает Верховная Рада.

Ранее информированные источники в НБУ сообщали УНИАН, что Гонтарева намерена уйти в длительный отпуск, а назначение ее преемника откладывается до осени.

По словам народного депутата от "Блока Петра Порошенко", представителя президента в парламенте Ирины Луценко, президент пока не завершил политические консультации по следующей кандидатуре на пост главы НБУ.

Опрошенные УНИАН участники рынка называли преемником Гонтаревой главу правления крупнейшего в Украине банка с иностранным капиталом "Райффайзен Банка Аваль" Владимира Лавренчука, однако официально факт переговоров об этом не подтвердили ни Лавренчук, ни пресс-служба банка, ни в Администрации президента.

Согласно Конституции, главу НБУ назначает Верховная Рада по представлению президента сроком на 7 лет.

Как сообщал УНИАН, глава НБУ Валерия Гонтарева в начале апреля официально объявила об уходе со своей должности с 10 мая. По ее словам, других изменений в составе правления НБУ и политике регулятора не предвидится.

Гонтарева занимает должность главы НБУ почти 3 года, после того, как 19 июня 2014 года Верховная Рада поддержала предложение президента Украины Петра Порошенко о ее назначении после отставки с этого поста Степана Кубива.