ЕБРР готов выделить 500 млн. евро для рефинансирования украинских банков

Европейский банк реконструкции и развития готов выделить порядка 500 млн. евро для рефинансирования ряда украинских банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент ЕБРР Томас МИРОВ сегодня в Киеве на совместном брифинге с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

Он уточнил, что деньги будут, согласно правилам работы ЕБРР, выделяться непосредственно банкам, которые нуждаются в рефинансировании.

«Мы ведем активные переговоры с рядом банков для того, чтобы помочь им получить необходимый капитал для активного продолжения их работы», - сказал Т.МИРОВ.

При этом он не назвал конкретные банки, сославшись на то, что переговоры еще не завершены.