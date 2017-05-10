Активы работающих банков Украины в первом квартале выросли почти на 10 миллиардов

Активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финансовых учреждений, за первый квартал 2017 года выросли на 9,729 млрд грн, или на 0,8%, – до 1,266 трлн грн по состоянию на 1 апреля.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в марте активы выросли на 24,523 млрд грн, или на 2%.

Обязательства банков в первом квартале 2017 года сократились на 1,7%, но при этом выросли на 1,2% в марте - до 1,113 трлн грн.

Капитал банков вырос на 23,5% в первом квартале, в том числе на 7,5% в марте, до 152,9 млрд грн.

Также сообщается, что по состоянию на 1 марта 2017 года количество работающих в Украине банков, имеющих лицензию на осуществление банковской деятельности, составило 92, в том числе 38 банков с иностранным капиталом.

Справка УНИАН. По состоянию на начало 2016 года активы работающих банков в Украине составляли 1,254 трлн грн, а количество работающих банков - 117.