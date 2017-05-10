Гривня после выходных продолжает укрепляться

В среду, 10 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,45/26,47 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,9370/28,9698 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4591/0,4598 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 26,4630 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 210 сделок на сумму 84,42 млн долл.

Как сообщил УНИАН, в пятницу, 5 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,48/26,51 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,0750/29,1053 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4735/0,4746 грн/рубль.