Кредитный риск по операциям со связанными лицами в банковской системе снизился до 29% - НБУ

Значение норматива максимального размера кредитного риска по операциям со связанными лицами по банковской системе Украины на 1 апреля 2017 года составило 28,72%, что на 8 процентных пунктов ниже показателя на 1 января на уровне 36,72%.

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Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, при этом значение норматива остается выше установленного допустимого максимума в 25%, при этом остальные показатели по банковской системе находятся в пределах нормы.

В частности, норматив достаточности (адекватности) регулятивного капитала на эту дату составил 13,72%, что на 1 п.п. выше показателя на начало года и выше допустимого минимума в 10%.

В то же время, абсолютное значение регулятивного капитала за квартал сократилось на 10,623 миллиарда гривень – до 99,030 миллиарда гривень на 1 апреля.

Как сообщал УНИАН, значение норматива кредитного риска по операциям со связанными лицами по банковской системе Украины по состоянию на 1 января 2017 года составило 36,72%, что на 7,92 п.п. больше показателя месяцем ранее и выше установленного НБУ допустимого максимума в 25%.

Ранее в НБУ поясняли, что рост значения норматива обусловлен продолжением работы регулятора по признанию банками операций со связанными лицами.