Евро в мире падает до десятилетнего минимума

Курс евро во вторник 17 февраля опускается до самой низкой отметки за последние 10 лет, сообщает k2kapital..

Инвесторы весьма негативно оценили известие о том, что международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service может понизить рейтинги ряда банков, "дочки" которых работают в Восточной Европе.

По мнению участников торгов, подобные прогнозы говорят о том, что ситуация в регионе ухудшается, а рецессия усугубляется. Moody`s выразила озабоченность относительно готовности западноевропейских банков оказывать поддержку своим дочерним компаниям в Восточной Европе в условиях стремительно ухудшающего макроэкономического климата. По мнению агентства, после нескольких лет бурного роста в экономике Восточной Европы наступил период глубокого и затяжного спада, и в результате западные банки столкнулись с повышенным риском сокращения доходности их вложений в развитие своих дочерних структур в этом регионе.

На этом фоне сегодня за евро не предлагают больше чем 1,2645 долл. по сравнению с 1,2801 долл., которые давали накануне вечером на торгах в Нью-Йорке. К иене евро упал со 117,46 иены за евро до 117,02 иены за евро.

Тем не менее, не слишком удачно складывается ситуация на торговых площадках и для японской иены. Заявление главы японского финансового ведомства Соити Накагавы о том, что он намерен покинуть свой пост, ослабило национальную валюту по отношению к американской. Доллар сегодня стоит 92,53 иены (накануне – 91,73 иены).