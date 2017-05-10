ЕБРР продлил ограничения по финансированию проектов в России – Данилюк

Сегодня, 10 мая, на заседании совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Российская Федерация пыталась добиться отмены ограничений на финансирование проектов в РФ, введенных в 2014 году, однако абсолютное большинство акционеров банка поддержали решение о продлении этих ограничений.

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Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк на своей странице в соцсети Facebook, отметив, что российский управляющий ЕБРР говорил об ущербе, нанесенном частному сектору России в результате этих ограничений, что якобы негативно влияет на результаты работы ЕБРР.

"В свою очередь, в своем выступлении я отметил, что ситуация, когда один акционер ЕБРР осуществляет военную агрессию против другого акционера, это является грубым нарушением норм международного права и недопустимо. Кроме того, военная и экономическая агрессия России против Украины наносит вред не только Украине, но и России, включая и частный сектор, о котором так "волновался" представитель РФ. Я также подчеркнул, что необходимо продлить ограничительные меры банка против России", – написал Данилюк.

Министр поблагодарил коллег-управляющих, руководство ЕБРР и лично президента банка Суму Чакрабарти за принципиальную позицию и поддержку, а также выразил уверенность, что попытки России обойти ограничения и в дальнейшем не найдут поддержки среди партнеров Украины.

Как сообщал УНИАН, украинская делегация во главе с министром финансов Александром Данилюком начала работу на 26-м ежегодном собрании управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), которое проходит с 9 по 11 мая в столице Кипра Никосии.

Европейский банк реконструкции и развития предоставляет поддержку Украине для внедрения важных для экономики реформ, участвуя в десятках проектов в нашей стране. Большинство из проектов направлены на развитие частного сектора и инфраструктуры. Общая сумма финансирования для действующих проектов составляет около 4 миллиардов евро.