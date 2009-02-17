Вице-президент ЕК выступает за экономическую интеграции Украины в ЕС

Вице-президент Европейской комиссии Гюнтер ФЕРХОЙГЕН выступает за полную экономическую интеграции Украины в Евросоюз.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, об этом Г.ФЕРХОЙГЕН заявил вчера в Киеве на встрече с председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНОМ.

Вице-президент Еврокомиссии заявил, что цель его визита - «придать новую динамику процессу европейской интеграции». По его мнению, украинские парламентарии могут внести свой вклад в это дело на законодательном уровне, в частности, в части адаптации отечественного законодательства к европейским стандартам. В этом контексте Г.ФЕРХОЙГЕН выразил мнение о необходимости совместно «защищать основы свободной экономики, свободного рынка, свободного движения товаров и предотвращать проявления протекционизма».

Кроме того, отметил Г.ФЕРХОЙГЕН, важным заданием является углубление экономической интеграции европейских стран, учитывая мировые процессы глобализации. С учетом этого он высказался за «обеспечение полной экономической интеграции Украины в Евросоюз».

В свою очередь, В.ЛИТВИН, в частности, охарактеризовал как «чрезвычайно плодотворный» визит украинской парламентской делегации в европейские институты, который состоялся на минувшей неделе. По его словам, «сегодня именно то время, когда нужен диалог, чтобы увидеть, что необходимо сделать общими усилиями, учитывая глобальный мировой финансово-экономический кризис».

Г.ФЕРХОЙГЕН отметил, что «роль парламентов в решении данных проблем является решающей».

Председатель Верховной Рады заявил, что приветствует позицию Еврокомиссии относительно придания новой динамики сотрудничеству Украины с ЕС, отметив, что все политические силы, представленные в парламенте, «не имеют разногласий относительно европейского выбора Украины». В этом контексте он заявил, что Верховная Рада Украины «очень заинтересована» в последующем развитии сотрудничества с Европарламентом, чтобы адаптировать отечественное законодательство к европейским стандартам.

«В законодательной работе нам как никогда нужна настроенность на стабильность и результативность, сотрудничество между Президентом, парламентом и правительством, чтобы мы вышли на принятие системных решений, – сказал В.ЛИТВИН – Ключевое задание парламента – удержать стабильность в Украине». При этом он отметил, что «определенные разочарования в действиях политиков не должны закрывать перспективу Украины».

Председатели парламентских комитетов по вопросам финансов и банковской деятельности, по иностранным делам, по вопросам экономической политики, по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Николай АЗАРОВ, Олег БИЛОРУС, Александр ТКАЧЕНКО, Наталия КОРОЛЕВСКАЯ и заместитель председателя Комитета по вопросам европейской интеграции Сергей ШЕВЧУК, которые приняли участие во встрече, выразили свою точку зрения на процессы, происходящие в мире и в Украине и на пути сотрудничества нашей страны с Евросоюзом.