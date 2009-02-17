ЕБРР выделит 500 млн. евро для рекапитализации украинских банков
09:29, 17 февраля 2009Финансы
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«Мы ведем активные переговоры с рядом банков для того, чтобы помочь им получить необходимый капитал для активного продолжения работы»...
Европейский банк реконструкции и развития готов выделить порядка 500 млн. евро для рефинансирования украинских банков.
Об этом заявил президент ЕБРР Томас МИРОВ на совместном брифинге с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.
Он уточнил, что деньги будут, согласно правилам работы ЕБРР, выделяться непосредственно банкам, которые нуждаются в рефинансировании.
«Мы ведем активные переговоры с рядом банков для того, чтобы помочь им получить необходимый капитал для активного продолжения работы», - сказал Т.МИРОВ.
При этом он не назвал конкретные банки, сославшись на то, что переговоры еще не завершены.
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