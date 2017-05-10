Нацбанк перечислил в госбюджет второй транш своей прибыли на 5 миллиардов

Национальный банк Украины сегодня, 10 мая, перечислил в государственный бюджет Украины второй транш своей прибыли за 2016 год в размере 5 миллиардов гривень.

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Как сообщила пресс-служба НБУ, с учетом перечисленного 21 апреля первого транша прибыли НБУ на 10 миллиардов гривень, остаток прибыли к перечислению в госбюджет в текущем году составляет 29,4 миллиарда гривень.

Также сообщается, что дальнейший график перечисления прибыли в госбюджет уже согласован с Министерством финансов и предусматривает ежемесячные транши на сопоставимую сумму до конца этого года таким образом, чтобы сгладить влияние изменений объема средств правительства на колебания ликвидности банковской системы и на инфляцию.

Как сообщал УНИАН, Совет Национального банка Украины утвердил распределение прибыли регулятора за 2016 год в сумме 59,451 миллиарда гривень, 15,071 миллиарда гривень из которой будет направлено на формирование общих резервов собственного капитала НБУ, 44,379 миллиарда гривень – подлежит перечислению в государственный бюджет Украины в 2017 году.

В 2016 году Национальный банк перечислил в госбюджет 38,16 миллиарда гривень прибыли, полученной за 2015 год.