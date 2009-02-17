S&P: рейтинги украинских муниципалитетов в списке Credit Watch

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s поместило рейтинги всех украинских региональных и местных органов власти (РМОВ) в список Credit Watch с негативным прогнозом вслед за аналогичным действием по суверенным рейтингам. Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, данное рейтинговое действие затронуло рейтинги таких РМОВ, как Киев (В/Watch Негативный/—), Львов (В/Watch Негативный/—; uaA/Watch Негативный), Днепропетровск (В/Watch Негативный/—; uaA-/Watch Негативный), Ивано-Франковск (В/Watch Негативный/—; uaBBB+/Watch Негативный), Луганск (В/Watch Негативный/—; uaBBB/Watch Негативный) и Одесса (В/Watch Негативный/—; uaA-/Watch Негативный), а также Автономная Республика Крым (В/Watch Негативный/—; uaA-/Watch Негативный).

«Мы выведем эти рейтинги из списка Credit Watch вслед за аналогичным действием в отношении рейтинга Украины»? - говорится в сообщении S&P.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля Standard & Poor`s поместило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины по обязательствам в иностранной валюте «В» и долгосрочный суверенный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте «В+» в список CreditWatch («рейтинги на пересмотре») с негативным прогнозом ввиду возрастающего риска неисполнения условий соглашения между Украиной и МВФ о предоставлении стабилизационного кредита.