Рост цен в Украине замедлился до 12,2%

Инфляция в Украине в апреле 2017 года по сравнению с апрелем 2016 года замедлилась до 12,2% с 15,1%, зафиксированных в годовом выражении месяцем ранее.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим месяцем, мартом, инфляция в апреле замедлилась до 0,9% с 1,8% в марте к февралю.

С начала года, по сравнению с декабрем, потребительские цены в Украине выросли на 4,9%.

По информации Госстата, в апреле в годовом выражении наибольший рост цен зафиксирован на горячую воду и отопление – 88,9%, электроэнергию – 63,7%, алкогольные напитки и табачные изделия – 28,3%, масло – 28,3%, водоснабжение – 27,3%.

По сравнению с предыдущим месяцем в апреле больше всего выросли цены на овощи – 7,6%, фрукты – 5,3%, содержание домов и придомовых территорий – 5%, водоснабжение – 3%, автодорожный пассажирский транспорт – 2,7%, связь – 2,7%.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в марте 2017 года по сравнению с мартом 2016 года ускорилась до 15,1%, по сравнению с февралем 2017 года - до 1,8%. С начала года, по сравнению с декабрем, рост потребительских цен в Украине ускорился до 3,9%.

Национальный банк Украины прогнозирует замедление инфляции в текущем году до 9,1%, Международный валютный фонд и Всемирный банк - до 10%.