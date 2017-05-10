Новая методика расчета: в НБУ оценили уровень проблемных кредитов в 55%

19:27, 10 мая 2017
Финансы
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По информации Нацбанка, доля неработающих кредитов на конец первого квартала существенно выросла по сравнению с декабрем 2016 года, однако показатели для расчета динамики не приводятся.

REUTERS

Доля неработающих (дефолтных) кредитов в банковской системе Украины на конец первого квартала 2017 года по обновленным правилам оценки кредитных рисков составила 55,1%.

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Как отмечается на сайте НБУ, соответствующую статистику регулятор публикует впервые, а понятие "неработающий кредит" по новой методике максимально приближено к общепринятому в мировой практике понятию "non-performing loans".

В частности, неработающими признаются кредиты с просрочкой платежа более чем на 90 дней (30 для банков), или по которым погашение долга маловероятно без взимания обеспечения.

Согласно приведенным данным, объем неработающих кредитов в системе на 1 апреля составил 568,8 миллиарда гривень, общий объем кредитов – 1,032 триллиона гривень.

По информации НБУ, доля неработающих кредитов на конец первого квартала существенно выросла по сравнению с декабрем 2016 года, однако показатели для расчета динамики не приводятся.

Также сообщается, что Нацбанк будет публиковать информацию об объемах и доле неработающих кредитов ежемесячно.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в июле 2016 года усовершенствовал подход к оценке банками кредитных рисков. В 2016 году новые правила применялись в тестовом режиме. С 3 января 2017 года новые требования Национального банка по оценке банками кредитных рисков вступили в силу.

Ключевым фактором оценки риска по новым правилам является финансовое состояние заемщика, однако по мелким кредитам возможна оценка на портфельной основе, где основным является фактор обслуживания кредита.

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Теги: #Нацбанк#проблемные кредиты