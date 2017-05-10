Нацбанк укрепил официальную гривню до 26,45 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 11 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2645,5859 (10 мая – 2650,9341)

100 EUR – 2878,9266 (10 мая – 2905,6889)

10 RUR – 4,5549 (10 мая – 4,5286)

Читайте такжеОфициально: обязанности главы Нацбанка с 11 мая будет исполнять Смолий

Как сообщал УНИАН, 10 мая котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,42/26,45 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,7185/28,7485 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4735/0,4746 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,4559 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 452 сделки на сумму 243,52 миллиона долларов.