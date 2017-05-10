Нацбанк укрепил официальную гривню до 26,45 за доллар
Официальный курс НБУ на 11 мая: 100 USD – 2645,5859 гривни; 100 EUR – 2878,9266 гривни; 10 RUR – 4,5549 гривни.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 11 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2645,5859 (10 мая – 2650,9341)
100 EUR – 2878,9266 (10 мая – 2905,6889)
10 RUR – 4,5549 (10 мая – 4,5286)
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Как сообщал УНИАН, 10 мая котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,42/26,45 гривни/доллар.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,7185/28,7485 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4735/0,4746 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,4559 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 452 сделки на сумму 243,52 миллиона долларов.