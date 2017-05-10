Базовая инфляция в Украине в апреле составила 6,3%
Данные приводятся без учета временно оккупированных Крыма и Севастополя, а также части зоны АТО.
Базовая инфляция в Украине в апреле 2017 года в годовом выражении, по сравнению с апрелем 2016 года, осталась на уровне 6,3%, зафиксированном в марте к марту.
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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим месяцем, мартом 2017 года, базовая инфляция в апреле замедлилась до 0,6% с 1,7% в марте к февралю.
С начала года, по сравнению с декабрем 2016 года, базовая инфляция составила 3,4%.
Госстат напомнил, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.
Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в апреле 2017 года по сравнению с апрелем 2016 года замедлилась до 12,2%, по сравнению с мартом – до 0,9%. С начала года потребительские цены в Украине выросли на 4,9%.