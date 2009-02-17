Дайджест СМИ за 17 февраля

Украинские СМИ

Газета «Дело» в публикации «Валютные вклады лишат гарантий» пишет о том, что вклады населения в иностранной валюте в случае банкротства банка не будут компенсироваться Фондом гарантирования вкладов. Такие изменения в закон предлагает внести заместитель главы НБУ Александр Савченко. Эта норма будет касаться исключительно депозитов, которые будут открыты после внесения изменений в законодательство, «старые» депозиты она не затронет.

http://delo.ua/

Издание «Коммерсантъ» в материале «Георгий Дзекон стал истцом» пишет о том, что компания "Укртелеком" начала судебную тяжбу с крупнейшим украинским мобильным оператором "Киевстар". Государственный монополист просит суд обязать оператора платить на 25 коп. больше за минуту разговора при звонках с мобильного телефона на стационарный. Победа "Укртелекома" повлечет за собой повышение тарифов более чем для 23 млн. абонентов "Киевстара" и может спровоцировать аналогичные иски к остальным участникам рынка.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1119990

«Газета по-киевски» в публикации «Страна, которой не одалживают» пишет, что очередное снижение рейтинга – второй раз за полгода – было вполне ожидаемым. Еще в сентябре этот показатель для Украины был ВВ – со «стабильным» прогнозом. Главная причина падения в мире доверия к стране – риск утраты кредита МВФ и неготовность украинских властей этому противостоять.

http://mycityua.com/articles/country/2009/02/17/092831.html

Газета «День» в публикации «Будем ли с хлебом?» пишет о том, что работники отрасли требуют от правительства принять решение о либерализации ситуации. «Если этот документ не будет принят, в ближайшие дни Всеукраинский профсоюз работников пищевой и перерабатывающей промышленности, смежных отраслей готов прибегнуть к крайним мерам - всеукраинской забастовке с остановкой производства и отгрузки хлеба», - говорится в официальном сообщении отраслевых организаций.

http://www.day.kiev.ua/264615/

Российские СМИ

Газета «Ведомости» в статье «Газ не нужен» пишет о том, что кризис нанес жестокий удар по «Газпрому»: из-за обвального падения потребления компания второй месяц снижает добычу на 13%. Это рекорд последнего десятилетия.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/02/17/182086

Газета «Известия» в материале «Цены пошли на посадку?» пишет о том, что все больше россиян считают, что темпы инфляции замедляются. Издание разбиралось, в чем причина такого оптимизма.

http://www.izvestia.ru/economic/article3125508/

(УНИАН)