Индекс Nikkei снизился до 4-месячного минимума

Фондовые торги в Японии 17 февраля завершились снижением индекса Nikkei до самого низкого значения за последние почти четыре месяца, сообщает РБК.

Инвесторы начали избавляться от ценных бумаг строительных и финансовых компаний, опасаясь, что финансовый кризис еще долго не даст компаниям оправиться от проблем. Так, на 5,8% подешевели акции японского девелопера Mitsui Fudosan, в то время как котировки его конкурентов Sumitomo Realty & Development и Mitsubishi Estate понизились на 4,6% и 5,1%, соответственно.

Среди лидеров падения оказались и компании финансового сектора. Так, котировки крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ понизились на 4%, а ценные бумаги его ближайшего конкурента - Mizuho Financial Group - подешвели на 3,9%.

По итогам торгов 17 февраля 2009 г. индекс Nikkei снизился на 104,66 пункта (-1,4%) - до 7645,51 пункта. Курс доллара по отношению к японской иене, по сравнению с предыдущим торговым днем, повысился на 0,86 иены и составил 92,48 иены/долл.