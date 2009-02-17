Межбанк: котировки по долл. - 8,0750/8,1600

Киев. 17 февраля. УНИАН. Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0750/8,1600 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2240/0,2285, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,1910/10,3040. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать - 1,2624/25 (понедельник - 1,2754/55).

В понедельник Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH на ТОМ’е с котировками – 7,7000/7,7900.