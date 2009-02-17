АМК призывает Минфин не давать преимуществ одной платежной системе

Антимонопольный комитет Украины (АМК) ожидает от Министерства финансов Украины внесения изменений в правила, которые сегодня принуждают банки вступать в Национальную систему массовых электронных платежей (НСМЭП) для выдачи заработной платы работникам бюджетных учреждений и государственной социальной помощи.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы АМК, обнародованном во вторник.

АМК рекомендовал Минфину в его нормативных документах отменить обязательность участия банковских учреждений в НСМЭП при предоставлении указанных услуг.

По заключению АМК, требования Министерства финансов являются неправомерными к банкам, которые могут самостоятельно выбирать, в какие платежные системы вступать.

«В результате таких действий Министерства финансов НСМЭП как система массовых электронных расчетов безосновательно приобрела преимущество перед другими платежными система-конкурентами», - говорится в сообщении АМК.

Справка УНИАН. Национальная система массовых электронных платежей (НСМЭП) создана по инициативе Национального банка, работает в режиме промышленной эксплуатации с 2004 года.

На 1 февраля 2009 года членами НСМЭП являлись 52 учреждения, из них: 50 банков (включая Нацбанк) и 2 небанковских учреждения.

На 1 января 2009 года количество платежных карт НСМЕП составило более 1,402 млн. штук, MasterCard – почти 12,526 млн. карт, VISA – более 22,159 млн. карт, Укркарт – более 145 тыс. карт.