МВФ: мировой кризис может закончиться в 2010 году

Мировой финансовый кризис может закончиться уже в начале 2010 года, если правительства предпримут необходимые для этого шаги, однако в случае их бездействия проблемы будут иметь затяжной характер, заявил во вторник глава Международного валютного фонда (МВФ) Доминик Стросс-Кан.

"2009 год в любом случае будет непростым", - сказал Стросс-Кан в интервью радиостанции France Inter.

"Если мы сделаем все, что нужно, конец кризису настанет в начале 2010 года. Если мы не сделаем, всего, что нужно, он продлится".

Глобальная финансовая система далека от выздоровления, а проблемные активы на балансах банков подрывают усилия правительств по улучшению ситуации. Такое мнение высказал глава Международного валютного фонда (МВФ) Доминик Стросс-Кан (Dominique Strauss-Kahn) в интервью радиостанции France Inter, сообщает k2kapital.

"Мировая финансовая система в целом нездорова и признаки ее восстановления пока не слишком сильны", - приводит AFP слова Стросс-Кана. "Мы должны завершить работу по очистке балансов банков (от проблемных активов)", - добавил глава МВФ. "Меня беспокоит то, что обнародованные планы, имеющие верное направление, пока не слишком действенны", - отмели экономист.

При этом Стросс-Кан предположил, что мировой финансовый кризис может закончиться уже в начале 2010 года, если правительства предпримут необходимые для этого шаги. "2009 год в любом случае будет непростым", - добавил глава МВФ.