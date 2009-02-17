Вклады в долларах хотят лишить гарантий

Вклады населения в иностранной валюте в случае банкротства банка не будут компенсироваться Фондом гарантирования вкладов. Такие изменения в закон «О Фонде гарантирования вкладов физлиц» предлагает внести заместитель главы НБУ Александр Савченко. Эта норма будет касаться исключительно депозитов, которые будут открыты после внесения изменений в законодательство, «старые» депозиты она не затронет, сообщает "Дело".

«Гарантированию из Фонда должны подлежать только вклады в национальной валюте. За вклады в долларах пусть отвечает Федеральная резервная система США, в евро — Европейский центральный банк. Нужно внести соответствующие изменения в законодательство», — заявил он «Делу». Такие меры призваны снизить уровень долларизации экономики и спрос на валюту со стороны населения.

Забрать свои депозиты или хотя бы проценты по ним уже становится нереальным. Банкиры считают, что сейчас не время менять правила игры, и утверждают, что это только усугубит проблему недоверия к банковской системе.

Желание брать под государственную опеку только гривневые депозиты выглядит со стороны монетарных властей вполне логичным. По мнению чиновников Нацбанка, такие меры оказали бы существенную поддержку в борьбе с долларизацией украинской экономики, спрос на валюту со стороны населения снизился бы, что ослабило бы давление на курс гривни (за последние 4 месяца на наличном рынке банки продали почти на 4 миллиарда долларов больше, чем купили).

Нововведение также поможет снизить скорость оттока гривневых депозитов из отечественной банковской системы (напомним, только за январь вклады в нацвалюте уменьшились на 13,7 миллиарда гривен, отток с инвалютных вкладов составил 440 миллионов долларов). «Если мы не будем бороться с долларизацией экономики, наша банковская система будет периодически сталкиваться с кризисом, подобным нынешнему. Поэтому отмена госгарантий по новым валютным вкладам — адекватная мера, которая позволила бы сделать гривню более популярным инструментом накопления среди украинского населения», — говорит президент ассоциации «Частные инвесторы Украины» Игорь Власюк.

Большинство руководителей коммерческих банков не разделяют такого энтузиазма. «Если Фонд будет гарантировать только вклады в гривне, население не станет покупать меньше валюты и не понесет гривню на депозит. Люди по-прежнему будут покупать валюту, но вместо того чтобы нести ее в банк, будут хранить ее под подушкой», — считает зампредседателя правления банка «Финансы и Кредит» Игорь Львов.

Банкиры против

Финансист отмечает, что для вкладчиков гарантия Фонда имеет большое значение, и ее отмена для валютных вкладов только усложнит работу банкам. «На сегодняшний день доверие населения к национальной валюте подорвано, есть доверие к иностранной валюте и золоту. И нужно наоборот создавать условия, для того чтобы любой пассив, пусть даже инвалюту или золото, население несло в банк», — говорит Игорь Львов.

Сейчас не время для изменений

Участники рынка отмечают также несвоевременность таких действий. «Это хорошая попытка НБУ заявить, что он поддерживает нацвалюту, а доллары и евро — это не его задача. И никто не спорит, что с экономической точки зрения это очень полезная инициатива. Но почему это надо делать сейчас, когда гривня обесценилась за 3 месяца на 60% и почти каждый день вводится временная администрация в новом банке, мне не совсем понятно. Это надо было делать в 2005 году», — говорит председатель правления одного из банков.