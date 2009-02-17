ВР освободил Пинзеника от должности министра финансов

Верховная Рада Украины приняла постановление "Об отставке министра финансов Украины Виктора Пинзеника".

“За" это постановление проголосовали 238 из 439 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

За отставку проголосовали почти в полном составе фракции Блока Юлии Тимошенко, Коммунистической партии Украины, Блока Литвина. Из фракции "Наша Украина - Народная самооборона" за отставку проголосовали 37 народных депутатов, а из фракции Партии регионов - 1.

Как сообщалось, 12 февраля В.Пинзеник, он был назначен на эту должность в декабре 2007 г, подал заявление о своей отставке. Мотивацией такого действия стало несогласие В.Пинзеника с бюджетной и финансовой политикой, которую проводит нынешнее правительство Украины.

Согласно закону "О кабинете министров Украины" решение об увольнении члена кабинета министров, которым является министр финансов, принимает парламент в форме постановления Верховной Рады Украины.