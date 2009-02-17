ВР освободил Пинзеника от должности министра финансов
Отставку поддержали 238 депутатов
Верховная Рада Украины приняла постановление "Об отставке министра финансов Украины Виктора Пинзеника".
“За" это постановление проголосовали 238 из 439 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
За отставку проголосовали почти в полном составе фракции Блока Юлии Тимошенко, Коммунистической партии Украины, Блока Литвина. Из фракции "Наша Украина - Народная самооборона" за отставку проголосовали 37 народных депутатов, а из фракции Партии регионов - 1.
Как сообщалось, 12 февраля В.Пинзеник, он был назначен на эту должность в декабре 2007 г, подал заявление о своей отставке. Мотивацией такого действия стало несогласие В.Пинзеника с бюджетной и финансовой политикой, которую проводит нынешнее правительство Украины.
Согласно закону "О кабинете министров Украины" решение об увольнении члена кабинета министров, которым является министр финансов, принимает парламент в форме постановления Верховной Рады Украины.