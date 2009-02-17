Доллар в банках подорожал на 2 коп.

Средний курс покупки доллара в банках сегодня повысился на 2 коп. – до 8,16 грн., продажи – также на 2 коп. – до 8,29 грн. Об этом сообщает Finance.ua.

Средний курс покупки евро в комбанках Украины сегодня уменьшился на 0,7% по сравнению с 16 февраля и составил 10,30 грн., курс продажи снизился на 0,6% – до 10,74 грн.

Средний курс покупки российского рубля по Украине понизился на 0,3% по сравнению с 16 февраля и составил 0,2076 грн., курс продажи почти не изменился – 0,2448 грн.

Средний курс покупки американской валюты в комбанках Киева сегодня увеличился на 2 коп. и составил 8,17 грн., продажи – на 2 коп. – до 8,27 грн.

Евро в столице покупают в среднем по 10,32 грн. (на 0,7% дешевле, чем 16 февраля), продают – по 10,71 грн. (на 1% дешевле).

Комбанки столицы покупают российские рубли в среднем по 0,2105 грн. (курс почти не изменился по сравнению с 16 февраля), продают – по 0,2446 грн. (на 0,8% дешевле).

Курс валют, установленный на сегодня в банках Киева:

«ПроКредит Банк»: доллар США – 8,15/8,35 грн., евро – 10,35/10,85 грн., рубль – 0,20/0,24 грн.;

«Родовид Банк»: доллар США – 7,70/8,35 грн., евро – 9,98/10,55 грн., рубль – 0,195/0,25 грн.;

«Трансбанк»: доллар США – 8,18/8,28 грн., евро – 10,40/10,80 грн., рубль – 0,22/0,25 грн.

Официальный курс гривни по отношению к доллару США на сегодня составляет 7,70 грн., к евро – 9,82905 грн., к российскому рублю – 0,22139 грн.