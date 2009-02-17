Отставка Пинзеника не повлияет на экономику – эксперт

Решение об отставке министра финансов Виктора ПИНЗЕНИКА является исключительно техническим и не окажет какого-либо влияния на экономику, а также на вероятность получения второго транша кредита Международного валютного фонда (МВФ).

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН выказал советник председателя правления "Укргазбанка" Александр ОХРИМЕНКО.

«Я бы вообще отнес отставку ПИНЗЕНИКА к просто технической операции. Никаким образом она ни положительно, ни отрицательно на экономику не повлияет. У нас просто до такой степени заполитизировали самые обычные события, что, к сожалению, даже такая новость уже у всех считается обыденной. Можно сказать, что это чисто политическое решение. Какие-либо события в экономике вряд ли произойдут (в связи с этим решением – УНИАН), - отметил А.ОХРИМЕНКО.

Также он считает, что принятие Верховной Радой Украины (ВРУ) отставки ПИНЗЕНИКА, никак не повлияет на вероятность получения Украиной второго транша кредита МВФ.

«К кредиту она (отставка - УНИАН) никакого отношения не имеет, кредит отдельно. Там проблемы более глобального характера, и если бы остался ПИНЗЕНИК, ну не может министр решить все те проблемы, которые накопились в Украине» - подчеркнул эксперт.

По мнению ОХРИМЕНКО, должность министра финансов еще долго будет оставаться вакантной, так как будет трудно найти компромисс относительно новой кандидатуры.

«Должность долго будет оставаться вакантной. Это опять-таки чисто политика. Проблема буде просто найти консенсус в ВРУ. Чисто техническая проблема, из-за которой будет трудно голосовать» - отметил ОХРИМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня 17 февраля Верховная Рада Украины приняла постановление «Об отставке министра финансов Украины Виктора ПИНЗЕНИКА».

За это постановление проголосовали 238 из 439 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

За отставку проголосовали почти в полном составе фракции БЮТ, КПУ, Блока Литвина. Из фракции “Наша Украина – Народная самооборона” за отставку проголосовали 37 народных депутатов, а из фракции Партии регионов – 1.

Справка УНИАН. 12 февраля В.ПИНЗЕНИК написал заявление об освобождении от должности министра финансов Украины.

Комментируя этот поступок, премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО заявила: «Безусловно, вызовы мирового финансового кризиса не все чиновники переносят. Не все чиновники могут работать в экстремальных условиях. Не все чиновники могут адекватно реагировать на вызовы, и поэтому самые слабые оставляют свои боевые позиции, идут и занимаются другими делами».

По мнению экспертов, сейчас вероятными кандидатами на эту должность являются экс-министры финансов Игорь ЮШКО и Игорь МИТЮКОВ, экс-глава Национального банка Сергей ТИГИПКО, руководитель группы советников премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО Виталий ГАЙДУК.