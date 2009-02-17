Еврокомиссия исключает возможность распада зоны евро

Еврокомиссар по экономике и финансам Хоаким АЛЬМУНИЯ исключил возможность распада зоны евро в результате глобального финансово-экономического кризиса, в условиях которого не все страны-члены Евросоюза, перешедшие на единую европейскую валюту, в состоянии следовать общей монетарной политике, передает РИА Новости.

По мнению ряда экспертов, одна или несколько стран "еврозоны", в частности Греция, могут выйти из валютного союза в результате дестабилизирующего влияния сильного евро на национальные экономики. "Евро помогает выдержать шторм, обеспечивает защиту. Некоторые так называемые "эксперты" обсуждают, будет или нет раскол в "еврозоне". Вероятность этого нулевая. Нулевая! В действительности за последние месяцы увеличилось число стран, желающих стать ее участницами", - цитирует слова Х.АЛЬМУНИИ пресс-служба Европарламента. Еврокомиссар выступил на слушаниях в ассамблее по финансово-экономической ситуации в ЕС.