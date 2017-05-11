Проблемные кредиты и валютная либерализация: в МВФ обозначили "фронт работы" для нового главы НБУ

В то время, как Валерия Гонтарева на днях объявила, что уходит в отпуск до того времени, пока ее не уволят с должности главы НБУ, новому главе Нацбанка отдыхать на должности не придется. Ему как минимум придется выполнить 7 основных задач. Так считает заместитель исполнительного директора МВФ Владисдав Рашкован, пишет «Новое время».

По мнению Рашкована, первой проблемой, которую должен решить новый глава НБУ – это проблемные кредиты. И хотя Нацбанк свою работу относительно этого выполнил, новый глава должен все же держать проблему в фокусе.

Также для нового руководителя важной задачей станет доминирование госбанков. Речь идет о том, что госбанки в стране увеличили долю активов на рынке, однако рынок постепенно искривляется в олигополию.

«...система корпоративного управления в госбанках требует серьезного усиления. Нужен профессиональный (а не квотно-политический) менеджмент и независимые наблюдательные советы, способные разорвать пуповину, которая соединяет административные директивы министерств и кредитно-депозитные решение госбанкир», - считает Рашкован.

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Что же касается корпоративного управления в банках, то банкротство в 2014-2017 годах мелких и средних банков показало, что их руководство воспринимало органы корпоративного управления, «как инструменты легитимизации собственных решений».

«Если локальные владельцы не хотят потерять банки, они должны прекратить доверять только лояльным и проверенным сотрудникам, наняв, наконец, профессиональный менеджмент и независимые наблюдательные советы, и серьезно отнестись к вопросам корпоративного управления», - считает Рашкован.

Заместитель исполнительного директора МВФ также считает, что новому главе Нацбанка придется сконцентрировать внимание и на валютной либерализации, несмотря на стабилизацию в 2016 году.

«Но давайте будем искренними: снятие запретов не сделает наш валютный рынок свободным. В его основе лежат ущербные советские и постсоветские законы, которые рассматривают операции с валютой где-то между спекуляцией и продажей интересов родины. Нужна коренная перестройка модели функционирования валютного рынка», - считает представитель Нацбанка.

Последними тремя важными задачами для нового главы НБУ Рашкован называет возобновление кредитования, диджитализацию банковского сектора и финансовую инклюзивность и развитие небанков.

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Как сообщал УНИАН ранее, 10 мая в Валерии Гонтаревой был последний рабочий день на посту главы Национального банка Украины. Сегодня она ушла в длительный отпуск, пока ее не освободит Верховная Рада.

Исполняющим обязанности главы НБУ с 11 мая будет первый заместитель Гонтаревой Яков Смолий.

«Сегодня мой последний рабочий день в Национальном банке, поэтому я хочу попрощаться и поблагодарить всех, кто поддерживал на этом трудном пути реформирования финансовой и банковской системы нашей страны», - написала Гонтарева.