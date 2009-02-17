Ляпина: отставка Пинзеника является шагом к дефолту

Народный депутат от НУ-НС, член группы «За Украину!» Ксения ЛЯПИНА считает, что отставкой министра финансов Виктора ПИНЗЕНИКА Украина сделала шаг вперед к дефолту.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение она высказала сегодня в интервью журналистам.

«Увольнение министра финансов ПИНЗЕНИКА - это шаг к суверенному дефолту», - сказала она.

К.ЛЯПИНА объяснила это тем, что в нынешних условиях найти кандидатуру на должность министра, который бы создал реальный бюджет и удовлетворил премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО, практически невозможно.

В то же время, по ее словам, сегодня нет голосов за назначение нового министра финансов.

«Поэтому страна в опасности, и эта опасность усилилась сегодня решением об отставке В.ПИНЗЕНИКА», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада сегодня, 17 февраля, проголосовала за отставку В.ПИНЗЕНИКА с должности министра финансов.

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ДЕФОЛТ (англ. Default - невыполнение обязательств) — состояние в кредитных отношениях, когда заемщик не в состоянии производить своевременные процентные и основные выплаты по долговым обязательствам или не в состоянии выполнять условия договора о выпуске облигационного займа.

Дефолт может объявляться как компаниями, частными лицами, так и государствами («суверенный дефолт»), неспособными обслуживать все или часть своих обязательств.

Технический дефолт — невыполнение заемщиком дополнительных условий кредитного соглашения, например: запрет определенной деятельности до возвращения займа, поддержка определенного уровня финансовых показателей компании на протяжении действия соглашения и т.п. Технический дефолт не означает банкротство компании или невозможность выплачивать обязательства по кредитам.

Государственный (суверенный) дефолт — невыплата страной обязательств по государственным заимствованиям.

Например — дефолт 1998 года. 17 августа 1998 г. Правительство России объявило о прекращении платежей по ряду обязательств, в том числе ГКО (государственным краткосрочным обязательствам) и ОФЗ (облигациям федерального займа). В то же время, Россия продолжала выплаты по евробондам.