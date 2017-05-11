Сегодня Нацбанк хочет купить на аукционе до $100 миллионов

Национальный банк Украины сегодня, 11 мая, проведет аукцион по покупке валюты объемом до 100 миллионов долларов.

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Как сообщается на сайте регулятора, заявки банков для участия в торгах принимаются до 11:30.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке сегодня к открытию торгов установились на уровне 26,42/26,45 гривни/доллар.

Средневзвешенный курс гривни на межбанке, по данным НБУ, к 10:30 установился на уровне 26,41 гривни/доллар.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк в апреле пополнил международные резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 402,3 миллиона долларов США.