Порошенко дополнительно задекларировал доход от вкладов в банке

Президент Украины Петр Порошенко дополнительно задекларировал за 2016 год доходы от процентов в Международном инвестиционном банке на общую сумму 865,444 тыс. грн.

Такие данные размещены на сайте Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления в сообщении о существенных изменениях.

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Так, в сообщении об существенных изменениях указано, что Порошенко получил 564,420 тыс. грн и 301,024 тыс. грн процентов от вкладов в Международном инвестиционном банке.

Как сообщал УНИАН, Порошенко задекларировал 12,2 млн грн доходов за 2016 год, из которых зарплата составила 366,3 тыс. грн.

Президент указал доход от процентов на сумму 11,9 млн грн и доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав на сумму в 26,2 тыс. грн.

Доход жены президента Марины Порошенко в 2016 году составил 75 тыс. грн.