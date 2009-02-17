Эксперт: сейчас любая замена в Кабмине - свидетельство проблем

В период кризиса любая замена в правительстве свидетельствует о том, что в нем существуют серьезные проблемы. Такое мнение высказал УНИАН экономист Международного центра перспективных исследований Игорь ШЕВЛЯКОВ в связи с принятием Верховной Радой постановления «Об отставке министра финансов Украины Виктора ПИНЗЕНИКА».

По его словам, бюджетная стабильность и бюджетная политика – один из приоритетных вопросов в деятельности правительства, поэтому увольнение министра финансов вызывает много вопросов.

«Очевидно, что подготовленной замены ему не было, - говорит И. ШЕВЛЯКОВ. – Можно говорить о склонности ПИНЗЕНИКА к жесткой фискальной политике, но нельзя не учитывать того, что он знал свое дело. И будет ли ему соответствующая замена?..»

По мнению эксперта, возможно, что на должность министра финансов придет кто-то из министерства, однако в таком случае это будет человек премьер-министра.

Что касается возможного влияния отставки министра финансов на ситуацию с получением второго транша кредита МВФ, то эксперт отметил, что миссия учитывает не персоналии в правительстве, а ситуацию в бюджетной сфере – в частности, это дефицит и нереалистические прогнозы, заложенные в него.

«Деятельность миссии показала, что МВФ работает с ТИМОШЕНКО, а министр финансов должен либо поддержать премьера, либо промолчать», - прокомментировал И. ШЕВЛЯКОВ.

Напомним, сегодня, 17 февраля, парламент принял постановление «Об отставке министра финансов Украины Виктора ПИНЗЕНИКА»

За отставку проголосовали почти в полном составе фракции БЮТ, КПУ, Блока Литвина. Из фракции “Наша Украина – Народная самооборона” за отставку проголосовали 37 народных депутатов, а из фракции Партии регионов – 1.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля В.ПИНЗЕНИК написал заявление об освобождении от должности министра финансов Украины.

Комментируя этот поступок, премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО заявила: «Безусловно, вызовы мирового финансового кризиса не все чиновники переносят. Не все чиновники могут работать в экстремальных условиях. Не все чиновники могут адекватно реагировать на вызовы, и поэтому самые слабые оставляют свои боевые позиции, идут и занимаются другими делами».

По мнению экспертов, сейчас вероятными кандидатами на эту должность являются экс-министры финансов Игорь ЮШКО и Игорь МИТЮКОВ, экс-глава Национального банка Сергей ТИГИПКО, руководитель группы советников премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО Виталий ГАЙДУК.