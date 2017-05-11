МВФ сохранил прогноз роста экономики Украины в этом году на 2%

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует рост экономики нашей страны в 2017 году на 2%, что соответствует предыдущему прогнозу МВФ, опубликованному в начала апреля по итогам третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF для Украины.

Читайте такжеЕБРР сохранил прогноз роста экономики Украины в 2017 году

Как отмечается в отчете МВФ "Перспективы развития мировой экономики" за апрель 2017 года, опубликованном на сайте фонда, в 2018 году ожидается рост экономики Украины на 3,2%.

МВФ отметил, что экономика Украины поддерживается за счет повышения доверия и роста реальных доходов, в том числе - за счет повышения минимальной заработной платы, однако промышленное производство находится под неблагоприятным воздействием торговой блокады на востоке страны.

Сегодня, 11 мая, крупнейший международный финансовый инвестор в Украине - Европейский банк реконструкции и развития - также обнародовал обновленные прогнозы, согласно которым сохранил прогноз роста экономики в 2017 году на 2%, а в 2018 году ожидает рост на 3%.

Как сообщал УНИАН, ВВП Украины в целом за 2016 год по сравнению с 2015 годом вырос на 2,3%, при этом рост зафиксирован впервые за последние 4 года, после того как экономика Украины продемонстрировала падение на 9,8% в 2015 году и на 6,6% – в 2014 году, а в 2013 году рост ВВП был нулевым.

По оценкам Министерства экономического развития и торговли, рост ВВП Украины в январе-марте 2017 года составил около 2,1-2,3%. Национальный банк Украины в своем инфляционном отчете за апрель оценил рост ВВП в первом квартале 2017 года в 3%.

По прогнозам НБУ, рост ВВП Украины в 2017 году ожидается на уровне 1,9%, в 2018 году – на уровне 3,2%.

Всемирный банк прогнозируют рост ВВП Украины в 2017 году на 2%.