Межбанк: к 12.00 доллар вырос до 8,1850/8,2250

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0750/8,1600, к 12:00 цены выросли 8,1850/8,2250.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2240/0,2285, а к 12:00 цены поднялись 0,2275/0,2300. В России курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 35,7675 (+1,3115).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2624/25, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 10,1910/10,3040, к 12:00 цены ушли вверх 10,3365/10,4010.