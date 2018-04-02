Зачем банки «нарисовали» прибыль в 2,5 млрд гривень

НБУ каждый месяц подводит итоги работы банковского сектора Украины, информация о финпоказателях обнародуется на сайте Нацбанка. Раньше она интересовала только узких специалистов, которые усердно изучали модель формирования активов финучреждений. Теперь же результаты работы банковского сектора за отчетный месяц стали самой обсуждаемой темой среди людей, стоящих в очереди, чтобы вернуть свой депозит, или заемщиков, которые пришли сдаваться на милость банковских коллекторов.

Так, в центре общественного внимания оказались предварительные результаты работы украинских банков по итогам января 2009 года. В частности, наибольший резонанс вызвала информация о прибыли, которая превысила 2,5 млрд. грн. И это в тот момент, когда в 7 банках введена временная администрация, депозиты возвращаются с огромным скрипом, повышаются ставки по кредитам, применяются все дозволенные и недозволенные приемы, чтобы изъять заложенное имущество юридических и физических лиц. Горячие головы поспешили заявить - эти 2,5 млрд. грн. и есть доказательство, что банки спекулируют валютой и тем самым осознано раскачивают курс.

В действительности, все немного не так.

Откуда прибыль?

Нет никакого парадокса, есть просто специфика работы украинского банковского бизнеса. И странно, почему до сих пор эксперты не объяснили, откуда взялись эти 2,5 млрд. грн прибыли.

Согласно отчету НБУ, 2,5 млрд грн. - это не совсем прибыль, точнее это бухгалтерская прибыль. Специфика украинской экономики заключается в том, что бухгалтерская прибыль и прибыль, с которой уплачивают налоги, совершено разные вещи. Причем эти величины очень часто не совпадают. Банк может иметь громадный размер бухгалтерской прибыли и при этом нести убытки по налогооблагаемой прибыли, или наоборот. Поэтому заявленная банками сумма - не реальные деньги, это - «псевдоденьги». На банковском жаргоне - «нарисованная прибыль»…

Варианты "зарисовки"

Существует много вариантов «рисования». В их основе лежит «псевдокредитование» своих компаний, в результате чего образуются «псевдоденьги» и, соответственно, «псевдоприбыль». При желании «псевдоприбыль» можно «нарисовать» любых размеров. На рынке существует даже бизнес по оказанию помощи в «зарисовках». В зависимости от сложности задачи и объемов стоимость услуг «художников» составляет от 0,5-2% размера «псевдоприбыли». Никто с «нарисованной» суммы налоги не платит, так как это не реальные деньги и использовать их как активы не возможно. За счет этой прибыли нельзя вернуть депозиты или снизить ставу по кредиту, а тем более выдать новый кредит. «Псевдоприбыль» живет своей жизнью в нереальном мире. Сложно сказать, сколько таких «псевдоденег» обращается в банковском секторе, но в любом случае, в структуре украинских банковских активов их не меньше 200 млрд. грн.

Кто "научил" рисованию

Возникает вопрос: для чего банкам «псевдоденьги», если ими нельзя воспользоваться?

НБУ, как известно, контролирует деятельность банков посредством специальных нормативов. Последние рассчитываются на каждый день, и от уровня этих нормативов зависит оценка работы банка. Одна из самых важных норм - уровень кредитования. А здесь многое базируется на капитале банка: чем больше капитал, тем больше кредитов он может выдать. Кроме того, надежность кредитного портфеля опять таки увязывается с капиталом банка.

В условиях ухудшения кредитных портфелей коммерческих банков НБУ начал настойчиво требовать от них повысить объем капитала. Многократно и НБУ, и правительство заявляло об этой необходимости, чтобы компенсировать убытки по кредитным портфелям. Соответственно, банки вынуждены всеми путями наращивать капитал, дабы не допустить нарушения нормативов НБУ и не довести ситуацию до введения временной администрации.

Но что такое капитал банка? Это уставный фонд, который вносят акционеры, а еще нераспределенная прибыль. То есть, так самая «псевдоприбыль», которая позволяет без реальных денег увеличить капитал. Ведь, как известно, в нынешней ситуации весьма сложно привлечь средства. Вот банки и занялись «рисованием». При этом можно расслабиться: заявленные миллиарды - мастерство банковских специалистов делать деньги «из воздуха». А, значит, «жаба» никого не ложна давить. Нет повода…

Игорь Сподарец (для УНИАН)