Новый министр финансов не сможет в корне изменить ситуацию - мнение

Член фракции Партии регионов Ирина АКИМОВА считает, что новая кандидатура министра финансов, кто бы это ни был, существенно не изменит экономическую ситуацию в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.АКИМОВА заявила сегодня в интервью журналистам.

«Я не знаю, кем будет заменена фигура ПИНЗЕНИКА, но по моему глубокому убеждению сейчас сама личность, которая придет на этот тяжелый участок работы, вряд ли сможет изменить ситуацию коренным образом», - сказала она.

И.АКИМОВА объяснила, что если полностью не работает правительственная команда, то замена лишь одного человека не меняет ситуацию.

В то же время, народный депутат считает, что сама отставка Виктора ПИНЗЕНИКА не “является дефолтом всей страны, а служит лишь индикатором дефолта правительства”.