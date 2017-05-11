Нацбанк на валютном аукционе купил у банков $74 миллиона

Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня, 11 мая, купил у банков 74 миллиона долларов.

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Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 26,4393 гривни/доллар, а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 75,7 миллиона долларов.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 составил 26,4292 гривни/доллар, участники рынка заключили 298 сделок на 167,36 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, ранее Нацбанк заявил о намерении провести аукцион по покупке валюты объемом до 100 миллионов долларов.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке сегодня к открытию торгов установились на уровне 26,42/26,45 гривни/доллар.

Средневзвешенный курс гривни на межбанке, по данным НБУ, к 10.30 установился на уровне 26,41 гривни/доллар.