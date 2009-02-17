В Украину в 2008 г инвестировали 6 млрд. долл., изъяли – 847 млн. долл.

Прирост прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину в 2008 году с учетом переоценок, потерь и курсовой разницы составил 6 млрд. 180,7 млн. долл., или 77,9% показателя 2007 года. За 2008 год нерезидентами изъят капитал в размере 847,8 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

По данным Госкомстата, в 2008 году в экономику Украины иностранными инвесторами вложено 10 млрд. 911,1 млн. долл. (без учета переоценки, потерь и курсовой разницы (минус 3,9 млрд. долл.) прямых инвестиций, что на 25,3% больше показателя 2007 года.

В Комитете сообщили, что из стран ЕС поступило 8 млрд. 766,4 млн. долл. (80,3% общего объема), из стран СНГ - 932,9 млн. долл. (8,6%), из других стран мира – 1 млрд. 211,8 млн. долл. (11,1%).

В 2008 году выросли объемы капитала из Кипра - на 1 млрд. 736,5 млн. долл., Италии - на 763,9 млн. долл., Нидерландов - на 672 млн. долл., Германии - на 475,5 млн. долл., России - на 389,2 млн. долл. и Австрии - на 378,2 млн. долл.

Прирост иностранного капитала в 2008 году наблюдался на предприятиях, которые осуществляют финансовую деятельность, - на 2 млрд. 285,7 млн. долл., операции с недвижимостью, аренду, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям - на 901,4 млн. долл., торговлю, ремонт автомобилей, бытовых изделий, предметов личного потребления - на 646,3 млн. долл., строительство - на 421,1 млн. долл. и т. д.

По информации Госкомстата, общий объем прямых иностранных инвестиций, внесенных в Украину, на 1 января 2009 г. составил 35 млрд. 723,4 млн. долл., что на 20,9% больше объемов инвестиций на начало 2008 года. В расчете на одного человека объем прямых иностранных инвестиций составляет 775,3 долл.