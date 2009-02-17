Банк России будет препятствовать чрезмерному укреплению рубля

Центробанк РФ будет в ближайшей перспективе препятствовать интервенциями чрезмерному укреплению рубля, во втором полугодии 2009 года рубль будет укрепляться, сказал в интервью Рейтер первый зампред ЦБ РФ Алексей Улюкаев.

По его словам, пока ЦБ не хочется видеть слишком большую волатильность.

"Если рубль идет слишком сильно в сторону укрепления, потом возможны обратные движения, лучше чтобы сейчас волатильность была поменьше, чтобы все - и население и участники рынка успокаивались. Я думаю, что так и будет", - сказал Улюкаев.

"Мы будем своими интервенциями сглаживать излишнюю волатильность".

"То есть, то, что у нас очень широкий валютный коридор, не означает, что рубль будет абсолютно свободно по нему ходить", - добавил он.

ЦБ РФ в январе объявил о завершении пошаговой девальвации рубля, обозначив границы колебаний курса рубля к бивалютной корзине - от 26 до 41 рубля.

"На ближайший промежуток времени возможны колебания курса рубля вокруг значения бивалютной корзины в 39-41 рублей, во втором полугодии весьма вероятно укрепление рубля относительно корзины", - говорит первый зампред ЦБ.

ЦБ РФ признал, что в феврале покупал валюту на внутреннем рынке: "Мы купили около миллиарда (долларов) в пятницу, сегодня не было интервенций", - сказал Улюкаев, подтвердив догадки дилеров, опрошенных Рейтер.

Интервенции внутри коридора ЦБ проводит для целей платежного баланса, а не как раньше - для целей Минфина:

"Интервенции внутри коридора, конечно, не для целей Минфина, это для наших целей - оптимизации платежного баланса".

Улюкаев назвал нынешнее укрепление рубля техническим:

"Рубль (в последнюю неделю) естественно укрепился, но это техническое укрепление. Рубль был перепродан, позиция участников рынка была немного авантюрная, они поняли, что уровень в 41 рубль не будет пробит, он по определению не может быть пробит".

"Несколько дней потребовалось, чтобы они поняли ситуацию, потом они стали закрывать длинные валютные позиции, и это дало некоторый отскок, он оказался значительным - на два с лишним рубля. Сдвинулось соотношение бивалютной корзины, в соответствии с этим мы в пятницу и покупали, сегодня покупок не было", - сказал Улюкаев.