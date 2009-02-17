Банк России будет препятствовать чрезмерному укреплению рубля
Во втором полугодии рубль будет укрепляться
Центробанк РФ будет в ближайшей перспективе препятствовать интервенциями чрезмерному укреплению рубля, во втором полугодии 2009 года рубль будет укрепляться, сказал в интервью Рейтер первый зампред ЦБ РФ Алексей Улюкаев.
По его словам, пока ЦБ не хочется видеть слишком большую волатильность.
"Если рубль идет слишком сильно в сторону укрепления, потом возможны обратные движения, лучше чтобы сейчас волатильность была поменьше, чтобы все - и население и участники рынка успокаивались. Я думаю, что так и будет", - сказал Улюкаев.
"Мы будем своими интервенциями сглаживать излишнюю волатильность".
"То есть, то, что у нас очень широкий валютный коридор, не означает, что рубль будет абсолютно свободно по нему ходить", - добавил он.
ЦБ РФ в январе объявил о завершении пошаговой девальвации рубля, обозначив границы колебаний курса рубля к бивалютной корзине - от 26 до 41 рубля.
"На ближайший промежуток времени возможны колебания курса рубля вокруг значения бивалютной корзины в 39-41 рублей, во втором полугодии весьма вероятно укрепление рубля относительно корзины", - говорит первый зампред ЦБ.
ЦБ РФ признал, что в феврале покупал валюту на внутреннем рынке: "Мы купили около миллиарда (долларов) в пятницу, сегодня не было интервенций", - сказал Улюкаев, подтвердив догадки дилеров, опрошенных Рейтер.
Интервенции внутри коридора ЦБ проводит для целей платежного баланса, а не как раньше - для целей Минфина:
"Интервенции внутри коридора, конечно, не для целей Минфина, это для наших целей - оптимизации платежного баланса".
Улюкаев назвал нынешнее укрепление рубля техническим:
"Рубль (в последнюю неделю) естественно укрепился, но это техническое укрепление. Рубль был перепродан, позиция участников рынка была немного авантюрная, они поняли, что уровень в 41 рубль не будет пробит, он по определению не может быть пробит".
"Несколько дней потребовалось, чтобы они поняли ситуацию, потом они стали закрывать длинные валютные позиции, и это дало некоторый отскок, он оказался значительным - на два с лишним рубля. Сдвинулось соотношение бивалютной корзины, в соответствии с этим мы в пятницу и покупали, сегодня покупок не было", - сказал Улюкаев.