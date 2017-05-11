Суды "воскресили" 12 неплатежеспособных банков - НБУ продолжает судиться (инфографика)

Национальный банк Украины направил в Высший административный суд Украины кассационную жалобу на решение суда апелляционной инстанции о возобновлении деятельности "КСГ Банка" и отмене решения НБУ относительно вывода его с рынка, сообщается на сайте регулятора.

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По данным НБУ, по состоянию на 1 мая 2017 суды приняли неправосудные решения, вступившие в законную силу, в отношении 12 банков: "Финансовая инициатива", "Союз", "Украинский инновационный банк", "Премиум", "Капитал", "Велес", "Радикал банк", "ТК Кредит", "Восточно-промышленный коммерческий банк", "Киевская Русь", "КСГ банк", "Хрещатик".

"Национальный банк неоднократно подчеркивал, что видит в неправосудных судебных решениях о возобновлении деятельности выведенных с рынка банков возникновение системных рисков для финансовой стабильности. Ведь судебная система используется владельцами таких банков как квази-легитимный инструмент возвращения их на рынок. Это, в свою очередь, нивелирует усилия НБУ, направленные на оздоровление банковской системы Украины", - отмечается в сообщении.

Справка УНИАН. В ходе очистки банковской системы за 2014-2016 годы и начало 2017 года Национальный банк Украины принял решения о выведении с рынка 90 банков. В том числе 33 банка стали неплатежеспособными в 2014 году, еще 33 – в 2015-м, 21 – в 2016-м и три – в 2017 году.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в 2016 году получил от управления активами неплатежеспособных банков 7,2 миллиарда гривень, в том числе почти 3,2 миллиарда гривень – от реализации активов. В 2017 году фонд намерен удвоить поступления от реализации активов.