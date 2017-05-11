Медленно, но уверенно: гривня пока продолжает укрепляться

В четверг, 11 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,42/26,44 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,4528/28,5768 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4735/0,4746 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 14:00 установился на уровне 26,4258 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 380 сделок на сумму 226,48 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в среду, 10 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,42/26,45 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,7185/28,7485 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4735/0,4746 грн/рубль.