По оптимистическому сценарию гривня укрепится до 26 за доллар - эксперт

Национальная валюта Украины в текущем году по оптимистическому (базовому) сценарию должна укрепиться на межбанковском валютном рынке до уровня около 26 гривни/доллар, однако пессимистический сценарий предполагает снижение стоимости гривни к доллару до 27,25-27,5 гривни/доллар.

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Об этом говорится в макроэкономическом обзоре экспертов OTP Bank за первый квартал 2017 года, переданном УНИАН.

По оценкам экспертов, оптимистичный (базовый) сценарий предполагает выполнение нашей страной условий меморандума с Международным валютным фондом и получение до конца 2017 года финансирования на 4,5 миллиарда долларов США.

Эксперты предполагают, что Верховная Рада не успеет принять необходимые законы по программе с МВФ, в том числе об объединении Государственной фискальной службы и таможни, обороте земель, расширении полномочий Национального антикоррупционного бюро, для получения очередного транша в мае, однако не прогнозируют негативного влияния этого факта на курс гривни.

По ожиданиям экспертов, при реализации этого сценария Национальный банк сможет продолжить снижение учетной ставки, а ставки доходности ОВГЗ с погашением в 2019-2020 годах продолжат снижение к концу года до уровня около 13,5% годовых.

В рамках этого сценария обострение политических дебатов в ходе бюджетного процесса в октябре-ноябре может привести к временной политической дестабилизации, что будет способствовать снижению курса гривни до уровня 26,5-27,5 гривни/доллар.

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Пессимистический сценарий предполагает опоздание с проведением пенсионной и земельной реформ, задержку плана приватизации госпредприятий, что может отсрочить получение двух очередных траншей от МВФ и сопутствующего финансирования и гарантий от США и ЕС.

По оценкам экспертов, этот факт окажет негативное влияние на деловые ожидания и инвестиционный климат в стране, а также подстегнет рост инфляции вследствие девальвации национальной валюты. В свою очередь, экспортеры будут задерживать продажу валютной выручки, сократив ее поступления в банковскую систему, а инфляционное давление за счет девальвации гривни заставит НБУ отказаться от дальнейшего снижения учетной ставки.

Справка УНИАН. Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке, по информации дилеров коммерческих банков, сегодня к 14:00 установились на уровне 26,42/26,44 гривни/доллар.

Средневзвешенный курс гривни на межбанке по данным НБУ к этому часу установился на уровне 26,4258 гривни/доллар.

Госбюджет Украины на 2017 год предполагает среднегодовой курс гривни на уровне около 27 гривни/доллар.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США, зафиксированный в феврале 2015 года, составляет 30,01 гривни/доллар.