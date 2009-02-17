S&P прогнозирует снижение ВВП России в 2009 г. в долл. на 20%

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s прогнозирует снижение ВВП Российской Федерации в 2009 году на 20% в долларовом выражении, что изменит соотношение внешнего долга к ВВП и может стать дополнительным фактором кредитного риска.

Об этом сказал на конференции директор по РФ и СНГ Алексей Новиков, передает Рейтер.

"Наши ожидания на 2009 год по ВВП - он снизится номинально в долларовом выражении на 20%. Если мы видим, что доллар меняет свою стоимость, то, соответственно, прогноз будет корректироваться...", - сказал он.

По его словам, темпы роста ВВП в реальном исчислении в рублях снизятся на 2-3%, и это оптимистичный прогноз S&P.

По оценке S&P, сейчас в номинальном выражении ВВП РФ составляет 1,3 трлн. долл. США.

"Этот показатель важен, поскольку к нему относятся долларовые долги российской экономики, а это около полутриллиона долларов (корпоративный и страновой). Если сейчас в номинальном выражении рост ВВП - это 1,3 трлн. долл., то сокращение на 20% дает нам долю иностранного долга достаточно приличную долю внешней задолженности, что может послужить дополнительным фактором кредитного риска", - сказал он.

В декабре прошлого года S&P первым из агентств снизило суверенный рейтинг РФ до "BBB" с негативным прогнозом.

Минэкономразвития РФ в январе пересмотрело прогноз развития экономики РФ на 2009 год и прогнозирует снижение ВВП РФ, который считает в рублях, в 2009 году на 0,2% вместо роста на 2,4%. Инфляция ожидается в размере 13%. Сейчас профильные ведомства пересчитывают макропоказатели и бюджет.

За период с начала августа курс рубля к бивалютной корзине снизился на 27%, к доллару - на 34%.