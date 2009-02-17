Госкомстат перешел на ежеквартальный расчет динамики ВВП

Государственный комитет статистики Украины перешел на ежеквартальный расчет динамики валового внутреннего продукта (ВВП).

Об этом УНИАН сообщили в Госкомстате.

«Этот вопрос обсуждался на протяжении длительного промежутка времени, и все к этому шло. Это международные стандарты, и на это нам неоднократно указывала и миссия МВФ (Международный валютный фонд – УНИАН), и этот вопрос неоднократно обсуждался со всеми министерствами и ведомствами в течение всего прошлого года. Поэтому сейчас Госкомстат перешел на международные стандарты», – сообщили УНИАН в Госкомстате.

В то же время в комитете отметили, что показатели работы отдельных секторов экономики, в частности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, промышленности будет, как и прежде, публиковаться ежемесячно.

Как сообщал УНИАН, рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2008 году по сравнению с 2007 годом составил 2,1%, при этом рост ВВП в 2007 году по сравнению с 2006 годом составлял 7,6%.

Правительство первоначально прогнозировало рост ВВП в 2008 году на уровне 6,8%, однако к концу года снизило свой прогноз до 1,8-2,5%.