Украинские банки продолжают закрывать подразделения и сокращать сотрудников

Украинские банки в первом квартале 2017 года продолжили оптимизировать свою сеть, сократив количество структурных подразделений на 321 - до 10 тысяч на конец квартала.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в том числе государственные банки сократили сеть на 115 подразделений, иностранные – на 91, частные украинские банки - на 115 в результате выведения банков с рынка.

По данным НБУ, на конец первого квартала в Украине работают 3,8 тысяч подразделений государственных банков, 2,2 тысячи – национализированного «ПриватБанка», 2,1 тысяч - иностранных и 1,8 тысяч – частных украинских банков.

Нацбанк отметил, что также банки в первом квартале продолжили оптимизировать численность работников, которая по сравнению с началом года сократилась на 3,4 тысячи человек – до 136,7 тысяч.

В том числе на конец квартала 38,7 тысяч человек работают в государственных банках, 25,3 тысяч – в национализированном «ПриватБанке», 46 тысяч – в иностранных банках, 26,7 тысяч – в частных украинских банках.

Также регулятор сообщил, что банки совершенствуют платежную инфраструктуру. Так, при незначительном сокращении количества банкоматов в первом квартале динамично развивается сеть платежных терминалов, количество которых выросло на 16,2% - до рекордных 255 тысяч.

Как сообщал УНИАН, в ходе очистки банковской системы с начала 2014 года Национальный банк Украины принял решения о выведении с рынка 90 банков, в том числе шести – с начала 2017 года.