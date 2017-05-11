В Нацбанке говорят, что цены растут медленнее, чем они ожидали

Инфляция в Украине в апреле в годовом измерении оказалась несколько ниже траектории прогноза Национального банка, согласно которому ожидается замедление роста индекса потребительских цен до 9,1% на конец 2017 года.

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Об этом говорится в комментарии НБУ, переданном УНИАН, относительно последних данных Государственной службы статистики Украины по инфляции, согласно которым в апреле рост потребительских цен замедлился до 12,2% в годовом выражении с 15,1% месяцем ранее.

По оценкам регулятора, стремительное замедление годовой инфляции в апреле было ожидаемым и произошло за счет ряда административных факторов, включая повышение тарифов на природный газ в апреле 2016 года, повлиявшее на базу сравнения текущего года.

Нацбанк отметил, что текущая динамика индекса потребительских цен подтверждает достижимость инфляционной цели по результатам 2017 года в пределах целевого диапазона 8% ± 2 п.п.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в апреле 2017 года по сравнению с апрелем 2016 года замедлилась до 12,2%, по сравнению с мартом – до 0,9%. С начала года потребительские цены в Украине выросли на 4,9%.

Национальный банк Украины прогнозирует замедление инфляции в текущем году до 9,1%, Международный валютный фонд и Всемирный банк - до 10%.